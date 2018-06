Salamella, pesìtt e un tuffo al lago

Il primo fine settimana di luglio si apre con il bel tempo. Sabato e domenica cielo sereno o poco nuvoloso, temperature in linea con la media stagionale – Meteo

Arona – Frecce Tricolore ad Arona. Sabato le prove, domenica l’esibizione ufficiale della pattuglia acrobatica e per tutto il weekend tantissime iniziative, giochi e mostre – Tutto il programma

Varese – Sabato “Gameoff in piazza San Vittore. Il gioco come importante mezzo di incontro, di crescita e promozione sociale, anche in età adulta: un’intera giornata in piazza San Vittore dedicata al gioco da tavolo, ai giochi di ruolo, ai giochi di prestigio e al modellismo, con dimostrazioni, tornei e gioco libero. Saranno presenti anche una mostra mercato e un’area per i bambini con animatori dedicati. Evento organizzato da Comicoff, in collaborazione con le associazioni “In Ludo Veritas”, “Il ritrovo degli avventurieri” e “ComicArte Varese”.

Varese – Sabato passeggiata nel PLIS Cintura Verde con le GEV del Comune e gli Amici di Bizzozero. Ore 14.30, ritrovo al parcheggio di fronte al cimitero di Bizzozero. Passeggiata di 2,5 km, della durata di due ore e trenta minuti.

Varese – “Varese Estense Festival – Opera, teatro e musica nel cuore di Varese”

Note a margine 2. Ore 18.00, i mondi paralleli della musica al Salone Estense con la presentazione del libro di Davide Ielmini, giornalista e critico musicale Zecchini Editore (Ingresso libero). Ore 21,15 concerto “Una Voce poco fa – Galaà lirico di arie, duetti e cori d’opera” alla Fontana dei Giardini Estensi con Soprano: Jieun Park, Mezzosoprano: Mirea Marchetto Mollica, Tenore: Run Wang, Baritono: Jeonghyeok Seo, al pianoforte: Gianni Gambardella e coro GoodCompany. Posto unico non numerato: € 16,50. Domenica alle 21,15 concerto “Women in Blues”. Concerto-spettacolo dedicato a Bessie Smith, Etta James, Billie Holiday, Janis Joplin, Aretha Franklin, Nina Simone, Ella Fitzgerald. Tastiera: Gianfranco Calvi, contrabbasso: Livio Nasi, batteria: Marco Zanoli, voce e violino: Chiara Bottelli, sax soprano: Alex Bioli, voce narrante: Annalisa Esposito. Posto unico non numerato: € 21,50 con aperitivo. Biglietti acquistabili su www.ticketone.it o alla biglietteria del Teatro Openjobmetis – www.vareseestensefestival.it.

Sacro Monte – Domenica “Visita guidata in arabo” alle 11.00 e 16.00 alla Casa Museo Lodovico Pogliaghi. Visita guidata speciale in lingua araba sulla Casa Museo e la ricca collezione d’arte di Lodovico Pogliaghi, grazie alla collaborazione di una stagista dell’alternanza scuola-lavoro. Costo: 5 € cad. Prenotazione consigliata.

Sacro Monte – Domenica “A Ciascuno il suo Paesaggio” alle ore 15.30 Museo Baroffio e del Santuario di Santa Maria del Monte visita speciale per bambini del ciclo “Faccia a Faccia con l’Arte” alla scoperta delle curiosità nascoste tra le opere del Museo Baroffio. Per alcuni artisti il paesaggio è fondamentale per ambientare le proprie rappresentazioni, per altri ne diventa addirittura il soggetto principale. Dopo aver osservato da vicino i quadri, ci trasferiremo con album e matite sulla terrazza del museo e creiamo il nostro paesaggio guardandolo dal vivo. Visita per bambini dai 5 agli 11 anni. Costo: 5.00 € (singolo), 16.00 € per famiglia (2 adulti + 2 bambini). Prenotazione obbligatoria. Per prenotazione ed info: info@museobaroffio.it o 366 477 4873 – 328 8377206.

Varese – Domenica “Uscite Narranti Estate 2018”, alle ore 15,00, ritrovo Parcheggio Cimitero di Velate. Il Vellone fino alla Stazione delle Funicolari, uno scorcio di natura selvaggia in città. Un’antica fornace di calce sulle rive del torrente più famoso di Varese. La valle del Vellone e le marmitte dei giganti. www.officinambiente.org

Varese – Domenica “L’Isolino Virginia, Storia di una città sommersa”, Spettacolo nell’ambito del Progetto Iceberg, Storie sotto il pelo dell’acqua. Alle ore 16.45

Partenza dal molo di Biandronno (Va). C’era un tempo in cui l’acqua ricopriva la terra, un tempo in cui nessuna forma di vita poteva abbandonare il lago, allontanarsi da lui e camminare all’asciutto. Un giorno però il lago decise di lasciare che uno spiraglio di terra emergesse dalla sua superficie fino ad allora incorrotta…e fu allora che incontrò l’uomo. Oggi, nel 2117, dopo anni di evoluzioni, rivoluzioni e cambiamenti solo un uomo è rimasto ad abitare quella striscia di terra… la sua missione, la sua ossessione, la sua follia? Un pesce. Quale sarà il futuro di quell’uomo? E quale sarà il futuro di quel pesce? www.karakorumteatro.it

Varese – Domenica “Quel museo chiamato città”, Laboratorio Viaggiante a Velate, ore 17.00 ritrovo al Cimitero di Velate – Parcheggio Via Case Nuove. 2 ore di passeggiata alla scoperta di Velate, racconti e volti lungo il percorso “Quel Museo Chiamato Città (QMCC)” è un ampio progetto che si propone di far percepire la città come un ricco archivio di luoghi notevoli, un museo a cielo aperto sempre accessibile e gratuito. Per l’estate 2018 El Modernista insieme a VA’rese propongono un’agenda di LABORATORI VIAGGIANTI nei quartieri della città di Varese alla scoperta della straordinarietà dissimulata dagli scenari del quotidiano. Nel corso delle visite si incontreranno ospiti narranti particolarità e curiosità dei luoghi. La condivisione di vissuti sarà il veicolo di questa scoperta. www.facebook.com/elmodernistaAPS www.facebook.com/varesemicrovalorizzazionedelquotidiano

Varese – Domenica #INBiblioteca, dalle 18.00 alle 20.00, alla Biblioteca Comunale di Varese. Nell’ambito del progetto #INBiblioteca, Gigi Cavenago, autore delle copertine di Dylan Dog, parlerà del suo lavoro e darà utili suggerimenti relativi alla professione di illustratore.

Varese – “Johnny & Dave Trio featuring Sandro Di Pisa”, dalle ore 19.30 al Tennis Bar di Villa Toeplitz (Via G.B. Vico, 43) Johnny C. Hodges (Marco Gnemmi), sax

Varese – Nella giornata di sabato 30 giugno il coordinamento dei gruppi di volontari della Protezione Civile specializzati nell’Antincendio Boschivo che operano nel territorio del parco, si ritroveranno sulle pendici del versante sud del Campo dei Fiori, sullo scenario del tragico incendio dell’autunno scorso, per un’esercitazione. Alcuni sentieri saranno chiusi – Tutto il programma

Castello Cabiaglio – In scena “Strani ma veri”, la tragicomica pièce in scena con gli attori del Teatro Periferico. Lo spettacolo in scena domenica 1 luglio, alle 21 presso il Condominio solidale Betlem. Cinque attrici affrontano il tema della diversità, con il suo carico di problemi e la sua bellezza, la diffidenza della società verso gli eccentrici, l’allontanamento, la reclusione e il conseguente desiderio di fuga, la confusione e la mescolanza dei ruoli tra custodi e custoditi raccontati in uno spettacolo che racconta di un bizzarro orfanotrofio gestito da una suora bulimica e da un’assistente sanitaria diplomata in Amazzonia. – Tutto il programma

Orino – Appuntamento alla Rocca, costruzione medievale ricca di fascino per un’iniziativa culturale a cura del Fai Giovani. Domenica primo luglio passeggiata e visita guidata, su prenotazione – Tutte le informazioni

Calcinate del Pesce – Torna la Festa di San Pietro. Si parte venerdì 29 giugno con la tradizionale benedizione del lago e la processione delle barche (con partenza alle 20 da via Centurione – Famiglia Bombaglio): alle 20.30 attracco e processione verso la chiesa dove si svolgerà la Santa Messa e a seguire il rinfresco in oratorio. La festa andrà avanti fino a domenica sera – Tutto il programma

Schiranna – Il weekend di Schiranna in festa parla (e mangia) calabrese. È l’evento gastronomico che venerdì 29, sabato 30 e domenica primo luglio porterà in tavola uno speciale menù tutto calabrese – Tutto il programma

Gavirate – Continua il programma dell’Alzheimer Fest. Appuntamento venerdì sera con un incontro, sabato con uno spettacolo teatrale di Chicco e Betty Colombo – Tutto il programma

Casalzuigno – A Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno sabato 30 giugno secondo appuntamento con “Arte nel parco”, due visite speciali alle ore 19.45 e alle 21.30 alla scoperta dei soggetti e dei simboli racchiusi nelle statue in pietra di Viggiù che decorano il parco monumentale e scenografico, dalle terrazze al giardino segreto. La prenotazione della visita è fortemente consigliata – Tutto il programma

Porto Valtravaglia – La compagnia teatrale Exire, in occasione del decimo anniversario della scomparsa dello scrittore, presenta “Il racconto di Tönle. Una storia di confine”, tratto da “Storia di Tönle” di Mario Rigoni Stern, su drammaturgia di Sergio Di Benedetto, per la regia di Fabio Sarti. Lo spettacolo andrà in scena domenica 1° luglio alle 21, nella suggestiva cornice dell’Alpe San Michele, a Porto Valtravaglia, in via San Michele 1. – Tutto il programma

Maccagno con Pino e Veddasca – Maccagno Lake festival 2018, cambio di programma per il primo appuntamento. Sabato 30 giugno alle ore 21 nell’Auditorium “Città di Maccagno” si esibirà il trio “Stadler” per clarinetti e corni di bassetto – Tutto il programma

Dumenza – “Questo è il mio nome”, spettacolo del Teatro dell’Orsa con attori rifugiati che sabato 30 giugno alle ore 21 sarà in scena negli spazi della Chiesa di San Giorgio di Dumenza – Tutto il programma

Viggiù – La natura della Valceresio e i sapori della Sicilia. Un’insolita e affascinante accoppiata quella proposta dall’associazione Amici del Monte Orsa per la passeggiata con apericena al tramonto al Colle Sant’Elia, a Viggiù. L’appuntamento è per sabato 30 giugno, e ci sono ancora alcuni posti disponibili – Tutto il programma

Corgeno, Vergiate – Tutto è pronto a Corgeno di Vergiate per un weekend all’insegna del grande canottaggio. Una delle maggiori manifestazioni remiere italiane, il Campionato Italiano per Ragazzi, Under 23 ed Esordienti, si svolgerà sullo specchio d’acqua varesotto sabato 30 giugno e domenica 1 luglio. – Tutto il programma

Ispra – Festival Mongini, le note di AroundMusic al Don Guanella. Appuntamento a Barza (Ispra) sabato 30 giugno con il concerto del trio Magolati, Trimarco, De Lauro – Tutto il programma

Sesto Calende – Musica di qualità all’Oratorio di San Vincenzo con Tanguediaduo. Barbara Tartari al flauto e Claudio Farinone alla chitarra suoneranno venerdì 29 giugno all’Oratorio di San Vincenzo. Eseguiranno musiche di Astor Piazzolla, Ralph Towner, Egberto Gismonti, Claudio FarinoneJavier Girotto e tradizionali mediterranee – Tutto il programma

Sumirago – Balli, writers e bancarelle alla festa di “Benvenuta estate”. La festa sarà aperta a tutti i cittadini e si svolgerà nella serata di sabato 30 giugno e domenica 1 luglio ed entrambe le giornate saranno animate da attrazioni per adulti e bambini – Tutto il programma

Castiglione Olona – Palio dei Castelli: si prepara un fine settimana spettacolare. Da venerdì a domenica 1° luglio si entra nel vivo del Palio con il mercato medievale, il corteggio storico e la corsa delle botti. Grande spettacolo finale a Monteruzzo – Tutto il programma

Induno Olona – Porchetta e ciauscolo: due serate con la cucina marchigiana. Venerdì 29 e sabato 30 giugno la Pro loco propone la terza edizione delle “Serate marchigiane” – Tutto il programma

Cuasso al Monte – Due giorni di festa con gli Alpini di Cuasso al Monte, che sabato 30 giugno e domenica 1° luglio invitano tutti all’Area pic-nic per mangiare, ballare e stare in compagnia. Si inizia sabato sera, alle 18, con l’apertura della festa con grigliata e specialità gastronomiche. Dopo cena si balla con l’orchestra Campagna – Tutto il programma

Gallarate – Venerdì sera in piazza arrivano gli artisti di strada. Monocicli, giochi con il fuoco, circo sulle note del tango: tanti gli artisti impegnati per la nuova serata del Naga – Tutto il programma

Gallarate – Sabato e domenica rombano le moto a Moriggia. Il Gallarate Motor Day promosso dal motor club Cascinetta si terrà nel fine settimana. Orevede anche la grande parata di moto domenica mattina, che arriveranno in centro da Moriggia – Tutto il programma

Gallarate – Sabato 30 giugno, alle ore 21.00, l’area esterna del museo ospita il concerto di Fabrizio Poggi, una delle icone del blues italiano, accompagnato dai Chicken Mambo, band composta dal bassista Tino Cappelletti, i chitarristi Danny De Stefani e Enrico Polverari e il batterista Gino Carravieri. – Tutto il programma

Gallarate – Max De Aloe si esibirà con Lorenzo Cominoli sabato 30 giugno, alle 21 al chiostrino – Tutto il programma

Ferno – Gli Sbandieratori di Ferno celebrano i dieci anni di attività con una grande festa medievale. Appuntamento sabato 30 giugno e domenica 1 luglio alla tensostruttura di via Pedrotti – Tutto il programma

Samarate – Arriva l’estate, anche a Samarate: a partire dal 30 giugno commercianti, associazioni e Pro Loco scendono in campo con tante attività per animare l’estate samaratese, e non solo. Il tutto prende il via sabato 30 giugno a San Macario dove, sulle note degli Urlo Band, Piazza Mantegazza si colora di bancarelle di hobbistica e gonfiabili. Prevista l’apertura delle attività al pubblico così come la possibilità di gustare prodotti gastronomici presso bar, ristoranti e stand in piazza. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Domenica 1° luglio dalle ore 19.30 per la Rassegna delle Nazioni dedicata ai Paesi Latinoamericani sarà protagonista il Venezuela alla presenza delle rappresentanze consolari, delle autorità istituzionali del Comune di Busto Arsizio e dei rappresentanti della Camera di Commercio della Provincia di Varese. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Street Food Parade al Museo del Tessile. Dal 28 giugno al 1 luglio, al Museo del Tessile con i migliori trucks da tutta Italia, tanta musica e spettacoli di artisti itineranti, buskers e clown, giocolieri, aree gioco per i più piccoli e mille altre grandi sorprese. Non mancherà la silent disco e il contest di skateboard – Tutto il programma

Busto Arsizio – Sacconago in festa per San Pietro e Paolo. Momenti religiosi, appuntamenti sportivi e di divertimento per un gran fine settimana per la frazione bustocca – Tutto il programma

Marnate – La Valle Olona si tuffa nel Medioevo con la rievocazione storica del matrimonio (mancato) di Lodovica Balbi. (immagine di repertorio). Durante la due giorni di sabato 30 giugno e domenica 1 luglio nel parco dell’ex-mulino di via Valle – Tutto il programma

Clivio – Prende il via venerdì 29 giugno, la festa patronale di Clivio, organizzata dall’associazione “Amici dello Stallet” con l’Amministrazione comunale e la Parrocchia. La festa si apre venerdì sera con la messa solenne alle 20.30, nella chiesa parrocchiale SS Pietro e Paolo. Sabato apertura stand gastronomico e domenica festa per tutto il giorno – Tutto il programma