Salvata dai carabinieri 26enne in stato confusionale sul Lura

Sono stati i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Saronno guidata dal capitano Pietro Laghezza a salvare la 26enne che lunedì pomeriggio alle 18 era seduta sul ponte del torrente Lura all’altezza di via Bellavita in stato confusionale.

A lanciare l’allarme alcuni passanti che hanno notato la giovane, paziente del vicino Cps, che si sporgeva dal parapetto. Sono stati allertati i carabinieri e i vigili del fuoco. In realtà la squadra del distaccamento di Saronno dei pompieri non è neppure arrivata sul posto perchè i militari sono riusciti a convincere la giovane a scendere dal ponte.

La vicenda ha creato non poca agitazione nel quartiere anche se fortunatamente tutto si è risolto nel migliore dei modi in poco tempo.

Non è la prima volta che si registrano episodi di questo tipo nel torrente: qualche anno fa era “caduto” nel corso d’acqua che attraversa la città un 25enne residente in centro. Per lui tanto spavento e qualche escoriazione.