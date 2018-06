Salvatore Furia e la Schiapparelli: un weekend per conoscerli

Un week end denso di appuntamenti il prossimo per la Società Astronomica Schiaparelli.

Venerdì 15 giugno alle ore 17.45 presso Villa Recalcati, sede della Provincia di Varese, si terrà la presentazione del libro scritto dal giornalista Gianni Spartà sulla figura di Salvatore Furia e la storia della “Schiaparelli”.

Alle 21 di venerdì presso il Salone Estense del Comune di Varese, Cesare Guaita, noto divulgatore e presidente del Gruppo Astronomico Tradatese, terrà la conferenza “La ricerca della vita su Marte”: iniziando dalla storia passata di Marte che parla di vulcani attivi e presenza di una atmosfera densa, calda e umida si passerà alla storia delle esplorazioni sul pianeta rosso, con le sonde Mariner 4, 6 e 9, e la successiva missione Viking che individuò vulcani e soprattutto fiumi estinti che diedero il via alla missione Phoenix e soprattutto ai rover come Curiosity, ancora attivo sul pianeta.

Sarà possibile durante la conferenza prenotarsi per la speciale serata di osservazione del pianeta Marte dell’8 settembre, quando verrà osservato il pianeta nelle migliori condizioni di visibilità utilizzando i grandi telescopi dell’Osservatorio di Campo dei Fiori.

Domenica 17, dalle ore 10 alle ore 16 l’Osservatorio rimarrà aperto in una giornata speciale dedicata al Gardino Botanico. Verranno effettuati percorsi guidati attraverso il sentiero botanico recentemente ultimato, alla Serra Fredda, all’Osservatorio con la cupola astronomica, la stazione meteorologica e quella sismica. I più piccoli si potranno cimentare in laboratori didattici e per tutti sarà possibile l’osservazione del Sole nel nuovo laboratorio eliofisico recentemente inaugurato.

I percorsi botanici partiranno ogni 20 minuti circa a piccoli gruppi di persone. L’ultimo gruppo partirà alle ore 15.30. Tutti gli eventi sono gratuiti, non necessitano di prenotazione e fanno parte del programma annuale di eventi ed attività pubbliche organizzate dalla Società Astronomica Schiaparelli e patrocinate dal Comune di Varese, dalla Provincia, dal Parco Campo dei Fiori e dall’Ufficio Scolastico per la Lombardia.