Salvini come Hitler nel manifesto sul muro opera di uno street artist

L’iconografia è quella di Adolf Hitler ma il volto è quello del ministro dell’Interno Matteo Salvini e i simboli quelli della Lega.

L’immagine è stata affissa in via Palermo a Milano e in breve è rimbalzata di post in tweet invadendo i social fino a quando è stata rimossa.

Lo stesso Salvini ne ha rilanciato la notizia su Facebook commentando: “Verso questi idioti provo solo molta pena. Io vado avanti. Se voi ci siete, io ci sono”.

Il gesto, però, è risultato essere l’opera dello street artist Beast che già in precedenza aveva preso nel mirino dei leader politici: da Berlusconi a Renzi a Giorgia Meloni. Ma anche Angela Merkel vestita da poliziotto che prende le impronte digitali, Donald Trump, Bersani che abbraccia d’Alema, Theresa May, HIllary Clinton, Marine Le Pen e tanti tanti altri.

Insomma si è trattato di una provocazione artistica che, nel caso di Salvini, ha anche un precedente. Lo stesso street artist in passato aveva già raffigurato il leader leghista mentre corre spensierato per mano al sindaco di Roma Virginia Raggi e il vicepremier Luigi di Maio.

Tutte le opere di Beast finiscono puntualmente in vendita sull’e-commerce dell’artista.