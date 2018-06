Sardegna che passione: consigli e curiosità sulla meta dell’estate 2018

Spiagge da sogno, sentieri naturali, tradizione da scoprire e sport da praticare in mezzo alla natura. La Sardegna è tutto questo e molto altro ancora! L’isola ha da offrire tutto ciò di cui hai bisogno; proprio per questo è la meta preferita per migliaia di turisti italiani ed europei. Bastano poche ore in traghetto, una traversata in mare aperto, per poter così raggiungere una delle più belle realtà italiane.

Vivi le tue vacanze nella magica realtà sarda

Con l’arrivo della primavera, gli animi dei turisti si scatenano e il meglio della Sardegna si mette in mostra. Eventi, iniziative, attività all’aria aperta, divertimento e tanto relax: che cosa fa al caso tuo? Indubbiamente si parte dalle spiagge, dalla bellezza della costa, con cale e lidi che non hanno nulla da invidiare ai Caraibi. Puoi visitare i posti lussuosi ed esclusivi della Costa Smeralda, tra dune selvagge e mondanità. Oppure perché non provare ad addentrarsi nell’entroterra e preparare un itinerario gastronomico che ti aiuti a conoscere anche il gusto, i profumi e i sapori dell’isola.

Sei appassionato di sport? Puoi trovare luoghi perfetti per fare surf, giri in bicicletta, o trekking? Avrai solo l’imbarazzo della scelta, approfittando del vento, e dei sentieri che troverai in Sardegna. L’importante è stabilire prima della tua partenza che tipo di vacanza vorrai fare, e cercare così si strutturare un itinerario che sia variegato e che si concentri su cibo, shopping, relax sotto il sole, divertimento by night o sport.

Prova la movida di Cagliari, le vivissime realtà di Carloforte e di Alghero, ma non dimenticare di scoprire i borghi e le cantine della Gallura, tra un giretto all’Asinara o nell’isola della Maddalena.

Come viaggiare? Scegli un traghetto per la Sardegna 2018

A questo punto resta una sola domanda: hai deciso come spostarti per raggiungere la tua meta? Il consiglio che vogliamo darti è quello di prenotare un traghetto per la Sardegna sul sito www.traghettisardegnaofferte.it, verificando tra le numerose partenze diurne e notturne, così da trovare l’opzione più adatta a te.

Chi viaggia di giorno, sfruttando una delle tante tratte offerte dalle compagnie marittime, ha la possibilità di ammirare il mare, il bellissimo paesaggio che domina la scena attorno a te. Di notte invece, con traversate più lunghe, potrai vivere la tua esperienza a bordo, sfruttando i diversi servizi con cui vengono equipaggiate le navi.

Per entrambe le tratte, oltre al trasporto passeggeri, è possibile anche valutare le tariffe per imbarcare il tuo veicolo personale, o il tuo animale domestico.