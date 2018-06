Saronno fa festa con i ragazzi “fuori famiglia”

È l’unico evento sportivo in Italia dedicato totalmente ai ragazzi che crescono in comunità, in affido o casa-famiglia. Per la prima volta quest’anno si svolgerà in Lombardia. Si chiama “AgevolanDay” ed è una festa itinerante che ogni anno l’associazione Agevolando organizza in una diversa città d’Italia.

L’appuntamento è sabato 23 giugno a partire dalle 9,30 a Saronno, ospiti del Villaggio SOS, che proprio quest’anno celebra il suo 25esimo compleanno e ha inserito questo evento nel programma dei festeggiamenti.

Durante la giornata i ragazzi, insieme ai loro educatori e ai volontari, si sfideranno in tornei di calcio, pallavolo e biliardino. Nel pomeriggio prevista inoltre la presenza di “Street Arts Academy” che proporrà ai ragazzi un laboratorio di musica rap, djing e graffiti con l’obiettivo di divertirsi in maniera creativa e al tempo stesso valorizzare il tema della diversità come ricchezza e la possibilità di trarre spunto e ispirazione dalle proprie difficoltà per migliorarsi e per reagire.

Federico Zullo, presidente di Agevolando, commenta così questa giornata: «AgevolanDay nasce nel 2010, anno in cui la nostra associazione è stata costituita. Quest’anno per la prima volta l’evento non si svolge in Emilia-Romagna ma approda in Lombardia, dove da più di un anno Agevolando ha una sezione attiva. Questo evento per noi è davvero importante perché coinvolge tanti ragazzi ed è una giornata di festa da tutti i punti di vista, occasione per portare il sorriso a tanti giovani che spesso vivono situazioni molto difficili». E conclude: «Un grande grazie per il sostegno va a SOS Villaggi dei Bambini Italia, in particolare al Villaggio SOS di Saronno e alla sua Casa dei Giovani».

«Conosciamo da tempo Agevolando e si è creata una bellissima amicizia -commenta Emiro Fresc, Direttore del Villaggio SOS di Saronno- siamo molto onorati di ospitare AgevolanDay, per noi è una bella occasione per festeggiare il nostro 25esimo compleanno insieme a tanti giovani che stanno gettando le basi per il loro futuro».