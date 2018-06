Saronno per tutti: un incontro a Casa di Marta

Il gruppo Saronno x Tutti, dopo un anno di piccoli ma concreti passi avanti, organizza l’incontro “Viaggio oltre le barriere, verso una città per tutti” un modo per fare il punto, giovedì 14 giugno alle 20:30 a Casa di Marta, su quanto fato in questo periodo di attività.

Per parlarci di lavoro e disabilità, sarà ospite Marino d’Angelo, presidente di “Abili oltre”.

Samuele Frasson e Daniele Cassioli, referenti di “Unione ciechi Saronno”, spiegheranno come guadagnare autonomia. Il saronnese Andrea de Palo, in collaborazione con Giovanni Nanini, presenterà la sua “Avanchair”, la carrozzina ad alto contenuto tecnologico. Infine Francesco Mondini di “Aus Niguarda” tratterà delle proposte del tempo libero per tutti, tra sport e turismo.

Non mancherà il cuore di Saronno x Tutti: le attività di sensibilizzazione ed il lavoro di mappatura sul territorio in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, l’Itis G. Riva e l’azienda ThinkOut.