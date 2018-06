Sbatte contro un muro a bordo strada, ferito un 18enne

Oggi, mercoledì 20 giugno, alle ore 04:30, i vigili del fuoco del distaccamento di Luino, sono intervenuti nella cittadina lacustre, in via Gorizia, per incidente stradale.

Per cause ancora in fase di accertamento il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo andando a impattare contro un muro a bordo strada.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa, hanno messo in sicurezza il veicolo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere il giovane di diciotto anni che è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Luino dai soccorritori della Croce Rossa. L’arteria stradale è rimasta chiusa al traffico per un’ora.