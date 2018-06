Scacchi e mountain bike, cronaca di un weekend da urlo

Si è appena concluso uno dei weekend più intensi dal punto di vista sportivo a Cocquio Trevisago, più eventi hanno coinvolto diverse associazioni e varie frazioni.

Galleria fotografica Grand Prix Valli varesine 4 di 6

Si comincia sabato 23 pomeriggio a Caldana, mentre i ciclisti stanno rifinendo il percorso della gara di mountain bike, nella piazza della frazione, o meglio all’Osteria della Piazza, si è svolto un piccolo torneo di scacchi. Visto il notevole successo ma soprattutto l’interesse della gente per i recenti tornei e manifestazioni dei mesi di aprile e maggio che hanno portato nel salone del teatro maestri internazionali e il campione italiano, Gianluca e Stefania gestori dell’osteria in collaborazione con l’Associazione Scacchistica Esteban Canal hanno organizzato un torneo aperto a tutti, in cui i tesserati potevano partecipare ma senza diritto di ricevere premi.

L’iniziativa è decisamente andata oltre ogni più rosea aspettativa con ben 26 iscritti di cui tanti, oltre la metà di tenera età arrivati da vari paesi del vicinato; costo di iscrizione modico con annessa consumazione, ognuno aveva diritto a sei incontri con 15 minuti effettivi a disposizione… e alla fine molti premiati sono stati proprio i ragazzi con loro grande soddisfazione, ma anche dei genitori, dei gestori del locale e di chi pratica questa disciplina che non sperava in tanto seguito, una buona prospettiva futura.

Domenica 24 mattina invece verso le ore 10 nell’oratorio della frazione di Sant’Andrea inizia il torneo di tennis tavolo inserito all’interno della manifestazione Giocagiugno organizzato dai volontari della Comunità Pastorale Sacra Famiglia, si tratta di una lunga maratona durata fino alle 20.30 in cui una quarantina di partecipanti provenienti da tutta la provincia, hanno composto 18 squadre e si sono scontrati in gironi con formula Davis (2 singoli + 1 doppio) e fasi finali con formula miniDavis (2 incontri singoli al meglio dei 5 set).

Nelle frazioni più alte invece ha avuto luogo l’evento clou del weekend: il campionato provinciale di Mountain Bike valido anche come quinta prova dello storico circuito Gran Prix Valli Varesine, organizzato dal locale Gruppo Ciclistico Campo dei Fiori che quest’anno festeggia il 20° anno di fondazione e per festeggiarlo al meglio ha fortemente voluto, e poi ottenuto, la possibilità di ospitare la disputa delle maglie di campione provinciale sul proprio territorio, ottenendo il patrocinio del Comune di Cocquio Trevisago e del Parco Campo dei Fiori.

Per oltre un mese i volontari del gruppo si sono adoperati per pulire sentieri, segnalarli con largo anticipo per dare a tutti la possibilità di allenarsi sul tracciato di gara, controllare periodicamente che tutto fosse in ordine ed infine arriva il giorno della gara con la bellezza di circa 230 partecipanti delle provincie di Varese, molti tenaci e di ottima qualità dal comasco e altri dalla Brianza con qualche piemontese.

Le batterie partono scaglionate di un minuto una dall’altra dalla piazza di Caldana e subito si dirigono sul “Sarisciùn” l’antica strada che collega il centro di Caldana e Carnisio con la frazione più alta Cerro, il percorso però non attraversava gli stretti vicoli di Cerro ma si sviluppava in giri da 5,5km completamente immersi nei boschi con alternanza di tratti divertenti in pianura, tratti in single trek, salite impegnative fino al 32% di pendenza e discese tecniche con la possibilità di qualche salto qua e là; in base alla categoria di appartenenza i partecipanti si trovavano a effettuare da 2 a 4 giri.

La presenza di uno strappo in salita così impegnativo che pochi sono riusciti a superare senza scendere dalla bici, ha creato diverse sensazioni tra i partecipanti, ma la totalità dei commenti era positiva perché si sono divertiti, per l’eccellente organizzazione e pulizia del percorso, ottimamente presidiato e anche per il pasta party organizzato in collaborazione con il Gruppo Alpini di Cocquio Trevisago e la SOMS Società Operai di Mutuo Soccorso di Caldana che ha messo a disposizione l’area feste.

La festa per il 20° anno di fondazione del Gruppo Ciclistico Campo dei Fiori è continuata durante le premiazioni con tanti piazzamenti nelle varie categorie, ma soprattutto la vittoria nella classifica di società e la conquista della maglia di campione provinciale del presidente Giampietro Caltagirone.

Al termine del pasta party sono continuati i lavori di pulizia dell’intero percorso boschivo rimuovendo ogni tipo di materiale utilizzato per la gara nel pieno rispetto della natura e del corretto utilizzo di sentieri all’interno di un’area protetta, e verso sera Caldana e Cerro hanno ottenuto nuovamente la loro tranquillità dopo una vera e propria invasione di biciclette e maglie colorate che ne hanno animato il territorio adeguatamente valorizzato data la bellezza caratteristica.

(a cura di Davide Passeri)