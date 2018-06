Si schianta contro un albero scendendo in mountain bike

E’ successo poco dopo le nove di mattina, sabato 23 giugno.

Un uomo di 37 anni stava scendendo in mountain bike in un percorso di down hill nei boschi di Barza, frazione di Ispra, quando in uno dei diversi “salti” incontrati ha perso il controllo del mezzo, finendo – di faccia – contro un albero.

La situazione, di primo acchito, ai soccorritori è apparsa molto grave: per questo è stato trasportato dall’elicottero del 118 in codice rosso all’ospedale di Circolo.

Dopo i primi esami la situazione è risultata, fortunatamente, sotto controllo: gli sono stati riscontrati diversi traumi, sia facciali che sul resto del corpo, ma per lui non è stata riservata la prognosi.