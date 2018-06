A Schiranna l’ultimo giorno di scuola è “Liberi tutti!”

Alla Schiranna di Varese l’ultimo giorno di scuola, 8 giugno 2018, è una giornata di inclusione per tutti i piccoli studenti: si svolge infatti la seconda edizione di “Liberi tutti!”, manifestazione organizzata dall’associazione Articolo Tre con il patrocinio del comune di Varese.

«Noi stiamo lavorando a piccoli passi affinchè questa diventi una città inclusiva – ha commentato l’assessore all’istruzione Rossella Dimaggio – Attraverso il sostegno a queste iniziative intendiamo sostenere quei percorsi che fanno e portano avanti progetti per l’inclusione: accettare la diversità e concepirla nelle scuole come risorsa significa realizzare di cittadinanza attiva e democratica».

IL PROGRAMMA DEL POMERIGGIO

Dalle 14.30 alle 18.30 un pomeriggio di giochi per tutti, nessuno escluso: «Noi abbiamo pensato questa giornata come un momento per permettere di far giocare insieme i bimbi con disabilità fisica o intellettiva insieme agli altri ragazzini di Varese e dintorni – spiega Emanuela Romeo, presidente dell’associazione Articolo Tre – Zanzilandia, il gruppo di gestori di giochi di parco Zanzi, mette a disposizione gratuitamente i loro giochi, che potranno essere utilizzati da tutti i bimbi insieme, con una speciale attenzione per chi ha una disabilità fisica o psichica, ma tanto aiuto reciproco tra i bambini».

Il programma prevede alle 14.30 il saluto delle autorità e il taglio del nastro, con il presidente di regione Lombardia Attilio Fontana. Poi l’apertura delle attività ludiche: tra queste “Ascolta i miei passi” audiolettura di storie vere di bimbi autistici, e un laboratorio di tessitura per bambini a cura dell’associazione l’Ortica di milano.

Durante il pomeriggio ci sarà anche una dimostrazione di “Pet Therapy” con Mordy e Gimy di Manuela Margutti e Costanza Silbernagl. Lo spettacolo di micromagia vedrà protagonisti Crispino e Magico Fischietto, poi giochi con Zio Ciccio e truccabimbi con Lella. Per tutta la giornata diretta da radio Due Laghi.

Le attrazioni di “Zanzilandia” saranno a disposizione di tutti bambini per tutto il pomeriggio con un piccolo contributo di entrata che sarà utilizzato per realizzare i progetti dell’associazione Articolo tre: «In particolare – conclude Emanuela Romeo – i fondi raccolti saranno in parte destinati a Polha per il progetto “sport si può” e in parte utilizzati per formare educatori a livello sportivo, che consentano di far partecipare ragazzi con disabilità intellettiva a sport di squadra».