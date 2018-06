Schiranna tricolore: in palio i titoli italiani assoluti

Superata quota 100 società presenti (circa 1.200 atleti) ai Campionati Italiani Coop di canottaggio, che vedranno in acqua tutti i grandi nomi del remo italiano accanto a centinaia di atleti per i quali la partecipazione agli assoluti è già un risultato da sottolineare.

Il bacino della Schiranna ha aperto ufficialmente oggi i battenti ai partecipanti della rassegna tricolore che hanno potuto vogare sulle acque del Lago di Varese nella giornata dedicata agli allenamenti. Da sabato mattina (ore 9) si farà sul serio con le batterie di qualificazione, i ripescaggi (dalle 15 alle 17,50). La giornata di domenica invece sarà quella utile sia per le semifinali (dalle 7,30 alle 8,45) e soprattutto per l’assegnazione dei titoli italiani (si comincia alle 9) per tutte le categorie impegnate: senior, pesi leggeri, junior e pararowing.

I campionati italiani sono anzitutto un grande evento sportivo, ma hanno anche una interessante valenza turistica per il Varesotto, territorio peraltro già legato a doppio filo con i grandi eventi remieri (tra le altre cose la Schiranna ha ospitato negli anni scorsi due tappe della prestigiosa Coppa del Mondo). Anche per questo motivo il comitato organizzatore e la Canottieri Varese sono affiancati dalla Varese Sport Commission.

In vista delle regate intanto, sono stati completati i lavori di allestimento dell’area in riva al lago. Tra l’altro è stato montato un maxischermo nella zona di arrivo che darà l’opportunità ai tifosi di seguire le finali di domenica in presa diretta a partire dalle ore 9 fino alle 11,30, grazie anche all’accordo con Rai Sport.