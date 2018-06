Scontro in A8, chilometri di coda

Una mattina in coda è quella che hanno passato gli automobilisti che si trovavano in A8 intorno alle 10 di domenica 10 giugno. Un’auto e un furgone si sono infatti scontrati nel tratto compreso tra Legnano e Busto Arsizio.

Coinvolte nel sinistro complessivamente 6 persone ma nessuna di loro ha necessitato di particolari cure mediche dall’ambulanza inviata sul posto.

Problemi ci sono stati però per gli altri automobilisti che sono rimasti imbottigliati in una coda che ha raggiunto anche i 3 chilometri al punto che Autostrade per l’Italia ha consigliato di utilizzare percorsi alternativi.