Scontro all’alba sulla strada per Malpensa

Incidente stradale poco dopo l’alba a Somma Lombardo, sulla strada che va a Malpensa.

Lo scontro – alle 5.40 del mattino – ha coinvolto ben quattro veicoli, un Suv e tre altre auto: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Somma e il 118 con due ambulanze e un’auto medica.

Sono stati soccorsi quattro uomini (tutti intorno ai 50 anni), uno dei quali è finita in ospedale in codice rosso, vale a dire ferito in modo serio e in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri, che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.