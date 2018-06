Scontro tra auto e moto all’incrocio Corso Sempione-via Noè

Due persone sono rimaste ferite in uno scontro auto-moto avvenuto alle 14 all’incrocio tra Corso Sempione e via Noè a Gallarate.

Le persone coinvolte non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto è intervenuto il 118 con automedica e ambulanza, oltre ai carabinieri giunti quasi nell’immediato sul posto.

Sono poi intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale, per i rilievi.

Almeno una delle due persone coinvolte è stata trasferita in ospedale, in codice giallo, quindi ferita ma non gravemente.

La rotonda si trova sull’asse di attraversamento della città e code si sono formate sulle vie che convergono (foto inviata da un lettore, scattata a veicolo fermo. I veicoli visibili sono fermi in coda o per soccorsi, non sono direttamente coinvolti).

(articolo aggiornato alle ore 14.40 di mercoledì 6 giugno)