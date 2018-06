Scontro auto-moto, ferito un 53enne

Verso le 18.25 di oggi, venerdì 8 giugno, per cause ancora da verificare, un’auto e una moto si sono scontrate a Solbiate Arno, in via Montebello.

Ad avere la peggio è stato un uomo di 53 anni, che è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Gallarate.

Sul posto sono intervenuti la Croce Rossa di Gallarate e i Carabinieri.