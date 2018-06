Scontro auto-moto a Grantola, arriva l’elisoccorso

Violento scontro tra due un’automobile e una moto a Grantola, nella serata di martedì 5 giugno.

L’impatto è avvenuto intorno alle 19 in via Mignani ed è parso subito molto grave tanto che sul posto sono stati inviati un’ambulanza e un’automedica ma è stato fatto decollare anche l’elisoccorso da Como per il ricovero dei feriti.

Secondo le prime informazioni nell’incidente sarebbe rimasto ferito un uomo di 32 anni.