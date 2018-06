Scontro tra auto e moto, grave un 65enne

Grave incidente stradale questa mattina nei pressi di Caslano, a poca distanza dal confine di Ponte Tresa.

Poco dopo le 10 a Caslano, un 65enne motociclista svizzero domiciliato nel Luganese circolava in via Colombera in direzione di Ponte Tresa. Giuntonei pressi del negozio Denner, ha superato sulla sinistra alcuni veicoli fermi per lasciare uscire una vettura dal parcheggio dell’esercizio commerciale.

Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, mentre effettuava la manovra il motociclista è andato a sbattere contro l’auto, guidata da un 62enne automobilista svizzero domiciliato nella regione, ed è quindi caduto a terra.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, della Polizia comunale Malcantone Ovest e i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che dopo aver prestato le prime cure al centauro, lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale.

Stando ad una prima valutazione medica il 65enne ha riportato serie ferite.