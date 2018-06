Scontro sullo svincolo della superstrada per Malpensa

Un incidente tra due vetture ha causato la chiusura, per oltre un’ora, dello svincolo della superstrada 336 di Malpensa che porta all’abitato di Samarate.

Lo scontro è avvenuto intorno alle ore 22 di venerdì sera, 15 giugno, e ha coinvolto quattro persone che viaggiavano su due distinti veicoli. Per fortuna le condizioni dei feriti, che in un primo momento destavano preoccupazione, non sono risultate gravi.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, una pattuglia di agenti della Polizia Stradale e gli uomini dei Vigili del Fuoco. Lo svincolo, liberato dai mezzi incidentati, è stato quindi riaperto intorno alle 23,20.