Scontro tra tre auto, cinque feriti

Grave incidente nella serata di sabato a Golasecca. Nello scontro, avvenuto intorno alle 20 in viale Europa, sono rimaste ferite cinque persone, tra cui anche due bambini, di 5 e 6 anni. Le altre persone coinvolte hanno un’età compresa tra i 29 e i 42 anni. Stando a una prima ricostruzione dei fatti due auto si sono scontrate frontalmente, coinvolgendo poi una terza vettura.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco di Varese, i soccorsi del 118 e i carabinieri della stazione di Gallarate. Presente anche l’elisoccorso per il trasporto di un bambino ferito in ospedale. Intorno alle 22.30 l’intervento era ancora in corso e non si conoscono con certezza le condizioni delle persone coinvolte o l’entità delle ferite.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa, hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti, tre adulti e due bambini. Uno dei minori è stato soccorso con l’eliambulanza.

(aggiornamento alle 23.00)