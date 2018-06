Scooter contro auto in via Botticelli, un ferito

Un incidente tra un’auto, una Fiat Panda vecchio modello, e uno scooter è avvenuto nella tarda mattinata di oggi a Cassano Magnago all’incrocio tra via Buffoni e via Botticelli.

Secondo le prime informazioni sulla dinamica, lo scooter che viaggiava sulla strada principale, via Buffoni, e si è scontrato con la vettura che – venendo dalla perpendicolare via Botticelli – stava attraversando l’incrocio.

L’impatto tra i mezzi è stato molto violento e il motorino ha sbattuto contro la portiera del lato passeggero della Panda.

Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della Polizia Locale, oltre ai soccorsi del 118 che hanno prestato le prime cure al motociclista ferito, un uomo di 51 anni, e all’8oenne alla guida della Panda. Il motociclista è stato portato in ospedale a Gallarate, in codice giallo, dunque ferito ma non in pericolo di vita.