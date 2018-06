Scuole, il saggio conclusivo dei bimbi a teatro

Le recite scolastiche della Scuola Primaria di Luino capoluogo hanno riscosso un grande successo. Il Teatro Sociale ha ospitato il saggio conclusivo del laboratorio teatrale seguito da Martin Stigol.

I ragazzi sono stati applauditi dalla Direttrice Scolastica Raffaela Menditto, dal Sindaco Andrea Pellicini con i Consiglieri Alberto Baldioli e Giovanni Petrotta e dal Presidente del Consiglio di Istituto Salvatore Abruscato.

I ragazzi della classe terza hanno messo in scena “I Musicanti di Brema“, quelli della classe quarta “Una visita da oltretomba” e quelli della classe quinta”Crescere”.

I più grandi si sono dedicati soprattutto al momento delicato di passaggio che stanno vivendo dalla Scuola Primaria a quella Secondaria.

Genitori, parenti, amici e insegnanti sono stati molto coinvolti da una serata ad alto valore educativo: questa attività didattica permette di lavorare in gruppo nel rispetto delle regole ma anche delle creatività e delle doti artistiche, competenze utili per la vita quoridiana.

Il momento della recita scolastica è una vera e propria palestra emotiva se i ragazzi sono chiamati esibirsi e a parlare in pubblico: nel recitare una parte il bimbo si mette alla prova e per superare la timidezza e si trova in una situazione in cui i genitori e gli amici sono molto importanti perché aiutano i bambini ad esercitarsi per l’esibizione, creano un clima più disteso, stemperano l’ansia aiutando cosi’ i piccoli artisti ad avere più fiducia in loro stessi.

Un plauso anche al corpo insegnanti che ogni anno si attiva per riuscire ad organizzare questo momento molto importante per la collettività luinese.