Secondo giorno di proteste all’artistico per il cambio degli orari

Uscire troppo tardi da scuola comporta un disagio logistico e «comunque si tornerebbe a casa tardi, senza più il tempo per studiare e fare tavole, impegni che occupano molto tempo nella nostra giornata di studenti».

Secondo giorno di protesta all’Artistico Frattini di Varese: dopo lo sciopero di ieri questa mattina, 7 giugno, vigilia dell’ultimo giorno di scuola, si replica.

Per gli studenti che hanno organizzato la protesta, oggi sono presenti più adesioni di quelle di mercoledì, quando la preside Lorella Finotti si fermò a parlare coi ragazzi che protestavano.

Per questo è stata inviata alla preside una lettera firmata da una ragazza di terza «e da tutti gli studenti» (aggiunto a mano) dove vengono ribaditi i punti di dissenso, in primo luogo il fatto che «la votazione del Collegio docenti venga presa in maggior considerazione rispetto alla nostra votazione».

Il punto riguarda, come spiegò a Varesenews la stessa dirigente scolastica, l’ipotesi di variazione dell’orario che comporterebbe «il rientro pomeridiano di due ore e un’uscita per tre giorni la settimana alle 14 e gli altri tre giorni alle 13.10».

Un punto contestato dai ragazzi che invocano un articolo del regolamento interno «dove si afferma che per decisioni del genere tutti gli studenti devono essere interpellati».