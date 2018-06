Segnalateci le spiagge del Lago Maggiore

Quali sono le spiagge del Lago Maggiore in provincia di Varese? Con l’arrivo della bella stagione si rinnova la voglia di scoprire i luoghi della provincia che si affacciano sull’acqua del Lago.

Alcuni sono balneabili, altri indicati per fare grigliate o prendere il sole. Ce ne sono ad accesso gratuito ma anche a pagamento con servizi per i bagnanti. Oppure promontori dove non si può fare nessuna di queste cose ma dai quali si gode una vista strepitosa sull’immensa distesa d’acqua.

Varesenews sta cercando di mappare tutte le sponde per realizzare, come abbiamo fatto in passato, una guida di tutti questi luoghi.

Se volete aiutarci con le vostre segnalazioni potete farlo compilando questo modulo, noi provvederemo a raccogliere e verificare tutte le vostre indicazione e recensiremo i luoghi da voi indicati.