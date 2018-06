Seminario gratuito su Industria 4.0 e nuovi modelli di business

Mercoledì 6 giugno (con inizio alle 9 e 30) presso il Centro Congressi Ville Ponti si terrà il seminario sull’innovazione digitale dal titolo “Impresa 4.0 e nuovi modelli di business”, organizzato dal Punto impresa digitale della Camera di Commercio di Varese, in collaborazione con i digital innovation hub del territorio. Il seminario si inserisce all’interno di un ciclo di incontri per la diffusione della consapevolezza attiva sulle soluzioni offerte dal digitale e sui loro benefici con l’obiettivo di presentare ai partecipanti il rapporto esistente tra le nuove tecnologie descritte nel “Piano Calenda” e i cambiamenti da esse indotti nei modelli di business delle imprese che le adottano. Per partecipare iscriviti online

Iscriviti subito online, lLa partecipazione è gratuita.

A CHI SI RIVOLGE

L’incontro è dedicato a imprese di tutti i settori economici e di tutte le dimensioni, interessate a considerare scelte strategiche in ambito digitale.

PROGRAMMA

9.30 – Apertura lavori

Camera di Commercio di Varese

Presentazione del Digital Innovation Hub – CNA

Silvia Boccetti – Responsabile area competitività di CNA Lombardia

Impresa 4.0 e nuovi modelli di business

Paolo Guzzetti – Esperto in marketing e vendite

Le strategie di marketing e il posizionamento

la catena del valore e i modelli di business

i modelli relazionali come chiave per capire i fattori critici di successo

aspetti caratteristici dei modelli B2B e B2C

Business Model Canvas

dall’innovazione di processo all’innovazione del Business Model

l’individuazione dei segmenti più attrattivi di mercato

i canali e le relazioni necessari a trasferire il valore ai clienti

processi, attività e risorse chiave per sostenere il modello di business

13.30 – Chiusura dei lavori