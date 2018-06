Sempre più scatole in cartone con il web shopping!

Continua crescita per gli imballaggi e scatole di cartone nel 2018. Ogni scatolificio, infatti, ha dovuto aumentare la propria produzione per via di una richiesta di imballi fabbricati con questo materiale sempre crescente. Nel 2017 si sono esportati imballi e scatole di cartone per 28 miliardi di dollari, ben il 4,7% in più rispetto all’anno precedente e, nel 2018, l’export continua a migliorare. I competitors in questo settore sono essenzialmente quattro: la Cina, grazie ai suoi cinque miliardi di dollari esportati si conferma al primo posto, al secondo la Germania con tre miliardi, seguono gli USA con quasi tre miliardi e, al quarto posto troviamo l’Italia.

L’origine delle scatole di cartone

Tutto questo sembra proiettare il mondo verso un futuro migliore, ecologicamente sostenibile, ma la realtà è che il cartone veniva già utilizzato in Cina nel quindicesimo secolo. Il primo Stato che iniziò ad utilizzare a fini commerciali gli imballi di cartone fu la Gran Bretagna nel 1817.

Il primo scatolificio è quindi inglese ma purtroppo da allora furono pochi gli Stati che decisero di utilizzare questo materiale come principale elemento per la produzione di imballaggi. La plastica sembra più resistente e moltissime aziende la utilizzavano per i loro scambi commerciali.

Molti oggetti acquistabili al supermercato erano prevalentemente inseriti in contenitori di plastica che ha cominciato a poco a poco ad essere sostituita dal cartone per diversi motivi: ecologici, politici e tecnologici. Per quanto riguarda i primi è facile intuire che la carta e di conseguenza il cartone, sono riciclabili e hanno una composizione che permette di rispettare l’ambiente nella maniera migliore.

I motivi politici si spiegano con le recenti decisioni da parte dell’Unione europea di mettere al bando molti oggetti mono uso fabbricati in plastica come per esempio cannucce, aste per palloncini ma anche contenitori per bevande e contenitori per imballaggi. Questo materiale è considerato la causa principale dell’inquinamento del Pianeta oltre che essere nociva non solo per gli animali ma anche per le persone. La normativa prevede una drastica diminuzione di tutti gli oggetti in questo materiale fino ad arrivare ad una scomparsa della plastica.

Ma c’è un terzo motivo che ha consentito agli scatolifici di accrescere il proprio volume d’affari e a far diventare le scatole di cartone l’elemento principale degli imballaggi: quello tecnologico.



Il successo delle scatole di cartone grazie all’e-commerce



Il motivo tecnologico del successo delle scatole di cartone è legato all’e-commerce. Molte persone hanno con gli anni aumentato i propri acquisti passando dai luoghi fisici dei negozi a quelli virtuali di Internet. Tutti i prodotti acquistati online, siano essi indumenti, accessori o piccoli e grandi oggetti, vengono confezionati e spediti in pratiche ed ecologiche scatole di cartone. Essendo quindi aumentati gli acquisti presso siti consultabili online è ovvio il collegamento con l’aumento degli imballi e delle scatole di cartone.

Ogni scatolificio si trova quindi in una situazione di successo e di crescita economica che continua ad aumentare grazie all’e-commerce che, nel 2016 ha visto un incremento di duecento miliardi di dollari rispetto all’anno precedente. Anche i produttori di imballi di cartone italiani godono di questo trend positivo: il Belpaese ha generato nel 2017 un aumento di fatturato pari al 10% rispetto al 2016 e nel 2018 si prospettano risultati ancora più soddisfacenti.

I negozi virtuali sono stati quindi i fautori del successo delle scatole di cartone, materiale scelto per le spedizioni perché, oltre ad avere un peso minore rispetto ad altri ed essere resistente, rappresenta una scelta ecologicamente sostenibile essendo fabbricato con il minor dispendio di risorse di origine animale o ambientale.

Esistono tantissime scatole di cartone ma, tra i vari imballaggi disponibili e fabbricati dallo scatolificio che rifornisce le ditte di e-commerce ce n’è uno che, più di tutti, spicca sugli altri: il cartone ondulato. Quest’ultimo ha delle caratteristiche che gli permettono di essere la scelta preferita da parte dei negozi virtuali. In primo luogo la resistenza e il grado di protezione che riesce a conferire a quello che contiene, le onde interne infatti permettono di sopportare eventuali urti che possono avvenire durante la spedizione. In secondo luogo, le scatole di cartone ondulate, sono prodotte con materie prime altamente naturali: carta e colla di amido, che rendono l’imballo una scelta ecologicamente sostenibile. In terzo luogo le scatole di cartone possono essere riciclate non solo una volta ma tante volte perché nonostante svariate lavorazioni, non perdono in qualità.

Occorre infine ricordare che le scatole di cartone possono essere smontate e riposte nei magazzini dei negozi virtuali in maniera ottimale senza prendere troppo spazio.

Ogni scatolificio ringrazia l’e-commerce perché il suo crescente successo influisce su quello delle scatole di cartone.