Una serata con il grande blues per la MA*GA Estate

Dopo il grande successo dell’Orchestra del Liceo Musicale Pina Bausch le notti di Gallarate tornano a riempirsi di musica grazie alla MA*GA Estate. Sabato 30 giugno, alle ore 21.00, l’area esterna del museo ospita infatti il concerto di Fabrizio Poggi, una delle icone del blues italiano, accompagnato dai Chicken Mambo, band composta dal bassista Tino Cappelletti, i chitarristi Danny De Stefani e Enrico Polverari e il batterista Gino Carravieri.

La serata è uno degli appuntamenti di MA*GA Estate, la manifestazione che nei mesi di giugno e luglio vede museo gallaratese trasformarsi in palcoscenico per accogliere un ciclo di concerti a ingresso gratuito. In caso di pioggia, il concerto si terrà all’interno del museo.

Prima del concerto è possibile visitare le esposizioni presenti al museo: la project Room di Valerio Rocco Orlando (fino al 16 settembre 2018), dal titolo Mondi Paralleli e la mostra Paolo Masi. Doppio spazio (fino al 16 settembre 2018).

I Chicken Mambo sono:

Fabrizio Poggi, cantante e armonicista, è apprezzato anche oltreoceano dove si è esibito spesso in concerto suonando persino all’House of Blues di New Orleans e alla televisione texana per un pubblico di oltre 400.000 spettatori. Intensissima la sua attività live che lo ha portato ad esibirsi nei più prestigiosi festival blues italiani al fianco di grandi artisti come James Cotton, Robert Plant dei Led Zeppelin, Billy Cobham e Robben Ford

Tino Cappelletti, leggendario bassista blues e rock, Tino Cappelletti ha suonato per vent’anni con la Treves Blues Band ed è stato tra i fondatori della mitica Baker Street Band.

Tra i musicisti con cui ha collaborato: Mike Bloomfield (con cui ha inciso un disco dal vivo nel 1981), Sunnyland Slim, Chuck Leavell (Clapton,Rolling Stones) , Mauro Pagani , Rocco Tanica (Elio e le Storie Tese), Claudio Bazzari, Dave Baker, Chuck Fryers , Tolo Marton , Louisiana Red e molti altri.

Enrico Polverari, chitarrista cagliaritano dal sound energico e passionale, dopo una breve carriera come musicista classico, si innamora perdutamente del blues. Cresce musicalmente a Roma dove si fa notare come uno dei più interessanti musicisti in circolazione nella capitale. Suona nei più prestigiosi festival della penisola e vive un’esperienza americana che lo porta ad esibirsi anche sui palchi di Chicago. Dal 2007 con i suoi Blues Conspiracy è backing band ufficiale di Bob Margolin, leggendario chitarrista di Muddy Waters.

Gino Carravieri. “Poeta del ritmo” e percussionista di grande gusto e sensibilità, Gino Carravieri vanta un carriera quarantennale al fianco di celebri artisti rock, pop, jazz e blues (tra i tanti Eugenio Finardi, Flavio Oreglio, James Wheeler e Laura Fedele). Spesso impegnato in tour europei e oltreoceano e nella registrazione di programmi televisivi, Gino Carravieri è sicuramente da annoverare tra i migliori strumentisti nazionali (e non solo) per tutto ciò che gira intorno al cuore pulsante del blues.

Danny De Stefani, stimato chitarrista e cantante, front man da anni leader e membro delle migliori formazioni della scena blues milanese, inizia la sua avventura musicale nel 1986 fondando la Fat’s Band e calcando le scene in club e festival del nord Italia. Negli anni successivi iniziano le collaborazioni con numerosi artisti tra cui: Arthur Miles and The Blueshakers, Ronnie Jones, Dave Baker and The Motivators e tanti altri.