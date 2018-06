Una serata di musica classica per restaurare la Basilica

L’As.P.I. Associazione Parkinson Insubria – Varese organizza per domani sera, venerdì 22 giugno, alle 20.45 un concerto di musica classica religiosa nella Basilica di San Vittore, ad Arcisate.

Si esibiranno il soprano Elena Tarvid e l’organista Barbara Berlusconi, che proporranno un programma di musiche di Mozart, Bach, Schubert e altri autori.

«L’evento – spiegano gli organizzatori – vuole innanzitutto raccogliere fondi in favore della ristrutturazione della Basilica ma sarà anche l’occasione per far conoscere la nostra Associazione che è presente sul territorio da oltre trent’anni».

La serata è ad ingresso libero, con un’offerta per sostenere gli importanti lavori in corso sulla Chisa di San Vittore.

Per chi fosse interessato, l’associazione Associazione Parkinson Insubria – Varese, si trova in via Maspero 20, a Varese, ed è aperta tutti i giorni dalle 9 alle 12.