Sessanta sassofonisti in concerto ai Giardini Estensi

La Sax Academy organizza la Seconda Edizione della Festa della Musica a Varese con l’evento “Festa d’estate Saxofonistica” sotto la direzione artistica del Maestro Giuseppina Levato, e prevede diversi appuntamenti all’insegna della musica arricchita dai molteplici colori espressivi dei saxofoni.

La manifestazione ha come intento principale quello di promuovere la musica ed é in collaborazione con l’ Ensemble de Saxophones di Varese e il Civico Liceo Musicale “Malipiero”, con il patrocinio del Comune di Varese, della Fondazione Comunitaria del Varesotto e di altri nove Comuni che partecipano con le loro Associazioni.

Il primo appuntamento si terrà giovedì 21 giugno, alle ore 18:00, ingresso libero, nella tensostruttura dei Giardini Estensi. Il concerto vedrà protagonista una grande orchestra con 60 saxofonisti dai sei anni in su provenienti dalle diverse realtà musicali presenti sul nostro territorio e sará diretta dal Maestro Levato. In programma musiche di: Morricone, Shostakovich, Mancini, Kander ecc…

Venerdì 22 giugno, alle ore 20:30, al Salone Estense in via Sacco 5, ci sarà il concerto, a pagamento, del DUO Marzi-Zanchini, saxofoni e fisarmonica, un duo storico e due musicisti sempre in “viaggio” con un programma accattivante a confronto con una letteratura “inevitabilmente” contemporanea, d’avanguardia, popolare, classica, jazz, che avvicina mondi apparentemente lontani ma uniti nella ricerca della bellezza. In programma brani di Bach, Piazzolla, Galliani, Zanchini ecc. Nella serata del 22 si terrá anche la Cerimonia di Premiazione del “Concorso Mousiké 2018” per tre borse di studio, riservato ai migliori elaborati pervenuti al portale www.mousike.eu, redatti dagli studenti della Regione Lombardia. Questa Prima Edizione è dedicata proprio al Saxofono e alla Musica.