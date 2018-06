Sessantenne si barrica in casa, “liberata” dai carabinieri

Mattinata movimentata quella di oggi, sabato, a Solbiate Olona dove una sessantenne con problemi psichici si è barricata in casa per ore e solo grazie all’intervento dei carabinieri è stato possibile risolvere la situazione.

La donna, già allontanatasi dalla propria abitazione e riacciuffata dai militari tempo fa, aveva cominciato a mettere dei mobili di fronte alla porta non consentendo l’ingresso del proprio coniuge, i 55 anni, di fatto cacciato di casa.



Sul posto sono arrivati, oltre ai carabinieri, anche vigili del fuoco e 118 per via delle urla che provenivano dall’appartamento: la donna minacciava di togliersi la vita.

I carabinieri a quel punto hanno interrotto l’energia elettrica e il gas, poi la porta è stata aperta e i sanitari hanno potuto eseguito il trasporto in ospedale a Busto Arsizio.

La situazione complessiva del nucleo famigliare è stata segnalata alle autorità competenti affinché verifichino la regolarità delle condizioni igienico sanitarie dell’appartamento all’interno del quale, oltre ai due coniugi, vivono diversi animali, in particolare gatti.