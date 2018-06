Sette metri di torta per aiutare la Croce Rossa

Domenica golosa e solidale per la città degli amaretti: a partire dalle 15,30 sarà realizzata una torta da record, di ben 7 metri.

A trasformarsi in una cucina sarà la centralissima piazza Libertà. A mettersi all’opera rimboccandosi le maniche con i suoi studenti dello Ial Lombardia il notissimo chef saronnese Samuele Calzari. Il ricavato della vendita degli assaggi andrà completamente in beneficenza, per sostenere le attività della sezione saronnese della Croce rossa Italiana.

L’evento è stato annunciato sia con locandine che con un simpatico video che è stato diffuso nei giorni scorsi, per annunciare questa iniziativa. E’ stata spiegata anche la scelta della lunghezza della torta: 7 metri come i sette principi della Croce rossa vale a dire Umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontarietà, unità, universalità.

Numeri da record anche per quanto riguarda gli ingredienti: nell’occasione saranno utilizzate 300 uova, 23 litri di panna e 15 litri di crema pasticcera. Per i più piccoli, sarà presente anche un servizio di face painting, in attesa di assaggiare una fetta della super torta che dovrebbe essere pronta attorno alle 17.