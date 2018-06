Sette metri di torta in piazza... per aiutare la Croce Rossa

E’ stata mangiata tutta la maxi torta di 7 metri che la Croce Rossa di Saronno ha realizzato domenica pomeriggio in piazza Libertà con la collaborazione dello Ial Lombardia.

A preparare l’impasto, la panna e il cioccolato una decina di ragazzi del primo anno dell’istituto scolastico di via Marx guidati dallo chef Samuele Calzari. L’assemblaggio della torta, sotto un maxi gazebo allestito dai volontari e dalle crocerossine, è iniziata alle 15,30 quando sono arrivati i primi golosi.

Poco prima delle 17 la torta, con scritti i 7 pilastri della Croce Rossa e decorata con panna, kiwi e fragole, è stata ultimata: “E’ stata una giornata impegnativa – ha spiegato lo chef – ma grazie all’impegno di tutti, dai volontari alla crocerossine, fino agli studenti, è andato tutto per il meglio. Il risultato, visto che non ne è rimasta nemmeno una fetta, è stato ottimo”.

Ad apprezzare i dolci tante famiglie e anche pensionati e non è mancato che ne ha comprate alcune porzioni da portare a casa. A tagliare la prima fetta il presidente Cri del comitato saronnese Stefano Galli.