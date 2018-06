Sette sequestri ai venditori davanti all’ospedale

Portafogli, cinture, orologi, suppellettili e vestiario: è di vario genere la merce sequestrata dalla polizia locale di Gallarate in via Dubini, la strada a ridosso del posteggio che serve l’ospedale Sant’Antonio Abate.

Si tratta di una delle zone cittadine dove la presenza di posteggiatori e venditori abusivi è una costante. L’opera di contrasto della presenza dei venditori, tutti stranieri, è perciò ormai una costante e solo negli ultimi giorni ha registrato sette diversi interventi che hanno portato al sequestro della merce ceduta irregolarmente in cambio di soldi. Gli ambulanti abusivi sono stati tutti identificati; nei confronti di chi non risulterà titolare della regolare documentazione di soggiorno, verranno adottati gli opportuni provvedimenti repressivi. Per quanto riguarda la merce, verrà custodita in attesa della definitiva confisca.

Dall’assessore alla Sicurezza Francesca Caruso arriva un appello rivolto alla cittadinanza, improntato come sempre al rapporto di collaborazione tra gallaratesi e forze dell’ordine: «Invitiamo a contattare immediatamente la centrale operativa della polizia locale o il 112 per segnalare ogni attività sospetta. E, comunque, si invita a non dare, per alcun motivo, soldi a questi soggetti: siamo convinti che il “mancato incasso” a fine giornata li spingerà a non presentarsi più in via Dubini, così come nelle altre zone della città dove queste gente staziona alla ricerca di “clienti”».