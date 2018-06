Settimo raduno di Alfa Romeo d’epoca, nel ricordo di Biuke

Si svolgerà domenica 17 giugno il settimo Memorial Luca Miraglia detto Biuke, organizzato dall’associazione Amici Alfisti Biuke di Varese.

«Luca ci ha lasciati nel 2011 a causa di un aneurisma cerebrale – spiega Daniela Regis, presidente dell’associazione e mamma di Luca – e noi portiamo avanti la sua grande passione per le Alfa Romeo d’epoca. A tal proposito, l’ Associazione prende il nome dal suo soprannome Biuke, usato dai suoi amici».

Il raduno o Memorial in questione avrà luogo in data 17 giugno con partenza alle 9 da Piazza Libertà 1 Varese: più precisamente da Villa Recalcati, sede della Provincia che ha concesso alla manifestazione il Patrocinio, dove si effettueranno le iscrizioni. Alle 10 partenza per Casalzuigno: la prima tappa sarà villa Bozzolo, dove si terrà una visita guidata al patrimonio Fai. Alle 12 partenza per il ristorante Paradiso di Cuvio, per il pranzo e un pomeriggio relax in piscina.

Alte info sul sito dell’associazione.