Sfalci nei parchi, Magugliani: “Senza soldi difficile fare di più”

La replica dell’assessore al Verde Paola Magugliani alle polemiche sulla gestione dei parchi e delle aree verdi non si è fatta attendere: «La strategia messa in atto funziona discretamente – spiega – se c’è qualche situazione di erba alta è dovuto alla questione metereologica che ne ha favorito la crescita prima, con le continue piogge, e l’essiccamento poi con l’arrivo della calura estiva».

Il braccio destro del sindaco prosegue e spiega: «Purtroppo la città ha numerose priorità e sono state fatte scelte che non hanno permesso di aumentare il budget per lo sfalcio. Difendo questa scelta di affidare con gara le varie aree ad associazioni e cooperative che dovranno mantenere lo stesso livello di manutenzione ma con la metà dei soldi che spendevamo in precedenza».

Quindi l’assessore è sicura che, pur spendendo la metà dei soldi, la qualità degli interventi è la stessa: «Certamente c’è qualcosa da migliorare ma i cittadini non possono pretendere un taglio a settimana – spiega -, infatti abbiamo deciso di aiutare alcune realtà fornendo loro alcune attrezzature di cui necessitano». Attualmente sono una decina i parchi gestiti in questo modo e a breve anche il parco Comerio sarà assegnato ad un’associazione: «So che siamo in fase di valutazione delle realtà che hanno partecipato al bando» – conclude.