Sfera Ebbasta, Negrita, Fabri Fibra e tanti altri, riparte il Rugby Sound

Per l’edizione di quest’anno del Rugby Sound partiamo da alcune certezze artistiche, un cast con nomi come Sfera Ebbasta, il trio Nek-Pezzali-Renga, Negrita e molti altri, e una la location, fruibile e godibile nei suoi ampi spazi dell’”Isola del Castello” di Legnanon. Dal 29 Giugno, a partire dalle ore 21:00, si accenderanno le luci dei riflettori per dare spazio a questo oramai classico appuntamento dell’estate italiana che quest’anno punta a superare le 45000 presenze totali del 2017.

Un festival che nasce dalla passione, dall’energia e dall’organizzazione di un gruppo di amici, tutti rugbysti o ex giocatori, che da anni costruiscono un evento che negli anni ha fatto un deciso salto di qualità in termini di organizzazione, servizi all’utente e aree disponibili. Un evento organizzato da una “famiglia” allargata di sportivi, dove lo spirito di spogliatoio, la premura e la volontà di fare bene hanno dato una spinta eccezionale per portare definitivamente questa rassegna sulle mappe della musica italiana. Come raccontano gli stessi organizzatori: “è un festival che arriva da lontano, l’idea parte da anni fa, dai primi ‘00 quando la Festa del Rugby (così si chiamava allora il Rugby Sound), non era altro che una festicciola di paese, 3/4 giorni di musica e ristorante. Quel folle embrione di evento che i ragazzi del Parabiago avevano in testa è poi cresciuto a dismisura diventando la manifestazione che tutti oramai conoscono”.

Si aprirà con il 29 Giugno con l’attesa esibizione di Ziggy Marley, figlio di quel Bob icona della musica reggae e non solo, a seguire tanti altri show come il 1 Luglio con il concerto del terzetto Max Pezzali – Nek – Francesco Renga e i Negrita (che l’8 Luglio chiuderanno il Festival), ma anche giovani top player della musica tricolore come Sfera Ebbasta e – rimanendo nell’ambito urban – i colleghi Gemitaiz e Fabri Fibra.

Spazio poi ad una serata a tutta dance con il ritorno live della storica crew del Deejay Time al completo. Infine menzione di merito alle due band internazionali del cast 2018: gli svedesi The Hives che con il loro rock’n’nroll tinto di garage si esibiranno il 7 Luglio e, soprattutto, gli italianissimi ma con carriera intercontinentale, Lacuna Coil. Hamburgeria, piadineria, griglieria e fiumi di birra accompagneranno le serate senza lasciare nessuno a stomaco vuoto. Parcheggi adiacenti all’area del Castello.

Programma concerti:

29/06 – Ziggy Marley

30/06 – Fabri Fibra + Gemitaiz

1/07 – Max Pezzali – Nek – Francesco Renga

02/07 – Saor Patrol

03/07 – Lacuna Coil + Rezophonic

04/07 – Alborosie + Mellow Mood

05/07 – Sfera Ebbasta

06/07 – The Hives + I Ministri

07/07 – Deejay Time

08/07 – Negrita