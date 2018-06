Sfida di scacchi in piazza a Galliate

Galliate Lombardo protagonista di una sfida di scacchi. Il quinto semilampo, che è organizzato dalla Società Scacchistica “Città di Varese” con il patrocinio del Comune di Galliate Lombardo e la collaborazione della Pro Loco Galliate Lombardo, si terrà sabato 30 giugno a partire dalle ore 14.30.



Le partite si svolgeranno nella bella Piazza Parrocchiale di Galliate Lombardo.

LE REGOLE

Tempo di riflessione: 15 minuti a giocatore per l’intera partita.

Formula di gioco: torneo semilampo con 7 turni, sistema svizzero.

Le iscrizioni si riceveranno fino ad esaurimento posti entro le ore 14.30 del 30 giugno nella sede di gioco. Il contributo spese organizzative è fissato in 10 euro, ridotto a 5 per i soci del Circolo e gli under 16.

Sorteggio ore 14.30 e seguire inizio 1° turno.

Premiazione ore 18.30 circa

Per informazioni e prescrizioni Maria Rosa Centofante 333 5915766 mariarosacentofante@gmail.com; Francesco D’Aulisa (347 7163980) francescodauliso@gmail.com; Salvatore Marchinu (348 6462629) smarchinu@yahoo.it