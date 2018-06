Una sfilata di moda al centro anziani

Arriva la gran sfilata di moda al Centro Anziani di Via Maspero 20, a Varese.

L’appuntamento, che sta diventando un classico delle attività di fine anno del centro, è per martedì 12 giugno alle 9.30, nei locali del Centro: con la collaborazione del comune di Varese, si terrà la sfilata presentata dalla stilista Angela Formaggia.

Non una sfilata “normale” ma un evento di fine corso: sono state oltre 400 le persone che hanno partecipato quest’anno ai “corsi amatoriali” organizzati dall’assessorato ai Servizi sociali all’interno delle attività del centro anziani comunale di via Maspero, in collaborazione con AVA, Associazione volontari anziani.

Tra le proposte una delle più seguite è sicuramente il corso di sartoria. Così, i capi realizzati dalle mani di sarte e ricamatrici durante i mesi di attività, saranno indossati domani, martedì 12 giugno, da giovani e meno giovani, coraggiose modelle e modelli durante la sfilata di moda organizzata per la conclusione del corso.

Nel piccolo ma accogliente locale “sartoria” di via Maspero, si confezionano con passione, pazienza ed abilità, capi d’alta moda, utilizzando stoffa generosamente donata da amici e simpatizzanti. Il gruppo di sarte è coordinato dalla signora Luciana Gandini, che da 17 anni si impegna con entusiasmo e passione, sempre alla ricerca di nuove idee ed adesioni.