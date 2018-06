La sfilata storica apre il Palio di Arsago

Al via sabato 9 giugno, con la sfilata storica, la 13° edizione del palio di Arsago Seprio. Una festa che proseguirà poi per una settimana fino al 15 di giugno.

È una edizione con alcune novità: il palio che per le dodici edizioni precedenti era fatto e giocato solo da bambini/ragazzi di età compresa tra i 6 e 16 anni, da quest’anno sarà aperto in parte anche agli adulti. «Da quest’anno abbiamo pensato di introdurre insieme ai ragazzi, anche alcuni giochi per gli adulti» spiega Ilario Primerano, presidente dei Rioni Arsaghesi. Questo per due motivi: sia diversificare qualcosa rispetto alle precedenti edizioni, sia perché secondo noi far partecipare ai giochi padre e figlio potrebbe essere una bellissima esperienza».

L’apertura del Palio è fissata appunto per sabato con la sfilata da parte dei quattro rioni del Paese: San Vittore, San Rocco, Longobardi e Santa Maria sfileranno partendo dal Comune in Piazza xxv Aprile, fino all’arrivo in oratorio parrocchiale. Ogni rione ha una sua caratterizzazione storica negli abiti, associata alle diverse epoche (romana, longobarda, medievale, Settecento) che hanno maggiormente segnato la storia del paese di Arsago, ricco anche di testimonianze architettoniche (tre dei quattro rioni prendono il nome da edifici religiosi).

«Una volta in oratorio avremo uno stand gastronomico in collaborazione con le quattro pizzerie arsaghesi e, la serata proseguirà e si concluderà con un live show del DJ Rudy Neri».

Domenica inizieranno poi i giochi del Palio, presso il “Centro ippico Ronco di Diana”. Martedì 12 si prosegue con i giochi in oratorio, mentre mercoledì 13 sarà la giornata più spettacolare dei giochi: «chiuderemo il centro paese ed il Palio con i suoi giochi si svolgerà per le strade del centro storico di Arsago Seprio». Giovedì 14 nuovamente giochi in oratorio, poi venerdì 15 giugno la serata conclusiva dei giochi con premiazione del rione Vincitore presso l’oratorio feriale. Lo scorso anno si era aggiudicato la vittoria il rione San Vittore, di chi sarà quest’anno?