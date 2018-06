Sfrecciano le bici in centro giovedì sera: arriva Night Raw Contest

(foto di copertina della pagina facebook della gara, di HLMPHOTO/ Martina FolcoZambelli )

E’ giovedì 20 giugno il terzo appuntamento con Night Raw contest, la velocissima gara per amatori “dalla gamba allenata” dilettanti e professionisti, e per gli appassionati di scatto fisso.

Lanciati a 40 e passa all’ora per le vie del centro di Varese, la gara vedrà poco meno di 200 partecipanti, in sella nella notte varesina tra via Sacco, piazza motta via Copelli.

«L’idea era di portare un po’ di spettacolo a Varese con le bici – spiega Alessandro Locatelli, ideatore e organizzatore della gara – si tratta di gare velocissime intorno al palazzo comunale, seguendo il format adesso di moda con il ciclismo. A queste abbiamo voluto aggiungere anche gara a scatto fisso, che richiede grandissime abilità di guida e performance atletiche. Le gare sono aperte a tutti i tesserati 2018, la gara a scatto fisso è open. Alla parte di ristoro penserà il Twiggy come nelle precedenti edizioni»

Il tracciato di gara è “classico” «E’ il tracciato intorno al ring: nei due anni precedenti l’abbiamo percorso in senso antiorario, quest’anno sarà in senso orario: in tutto un chilometro e 400 metri da ripetere piu volte – continnua Alessandro – I primi a partire saranno i cicloamatori dai 40 ai 50 anni. La seconda partenza riguarderà i piu giovani, la terza partenza invece le bici a scatto fisso. Ogni gara non dura più di 50 minuti, e si comincia alle 19.45».

UNA GARA DA FARE, MA ANCHE DA VEDERE

Sarà una festa non solo per ciclisti: accanto alle velocissime gare ci sarà anche l’accoppiata “birra e salamella del twiggy” per chi la gara se la gode a bordo strada: «L’anno scorso alcunE immagini dell’arrivo, e il tanto pubblico intorno hanno invogliato i corridori a venire a Varese con le famiglie. Ma contiamo di crescere ancora, e l’idea di diventare un po’ piu grandi a varese l’abbiamo»

«Abbiamo avviato questo progetto con l’obiettivo di promuovere la provincia attraverso le attività sportive del territorio. – conferma Sabrina Guglielmetti, della varese Sport Commission della Camera di Commercio varesina – il biomio sport=economia è strettamente legato agli eventi, ed è diventato anche un mezzo per veicolare la provincia da questo punto di vista: questo in particolare è uno di quegli eventi anche “belli da vedere” e appassionanti: auguro a loro e alla nostra provincia di diventare ancora più grande e attrarre le persona anche da lontano».

La gara, giunta alla terza edizione, è organizzata da newsciclismo.com con la collaborazione della società ciclistica Binda. Main sponsor sono due aziende varesine, NRC e BiBike, che forniranno occhiali e magliette tecniche ai vincitori, e la Giant, multinazionale del settore ora con sede a Varese Tra gli altri sostenitori della terza edizione anche la banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate, che fornirà l’arco di arrivo.