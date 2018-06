“Sgomberato” il camper dei senzatetto sotto alla Mornera

La Polizia Locale di Gallarate è intervenuta nella mattina di martedì per rimuovere tre veicoli sotto al ponte della Mornera. Uno dei tre mezzi era il camper che era utilizzato come alloggio da tre persone prive di abitazione. Viene contestata la mancanza di copertura assicurativa dei veicoli.

«È uno dei centoventidue punti del mio programma, ancora in realizzazione, nello specifico il quarto: “divieto su tutto il territorio comunale di stazionare e alloggiare con ogni mezzo (auto, caravan, tende, case mobili e consimili) fuori dagli spazi consentiti”» dice il sindaco Cassani, che ha postato anche un video per raccontare la “operazione” di rimozione dei veicoli e che nei giorni scorsi ha annunciato anche l’intenzione di sgomberare il campo nomadi istituito dal Comune nel 2007. «Piano piano vedremo di sistemare i problemi che ci siamo trovati sul territorio nel 2016».

Il camper era stato messo a disposizione dall’avvocato Pietro Romano, era usato come abitazione di fortuna da persone prive di altra dimora (è intestato a un privato). Sono state inoltre rimosse anche altre due auto abbandonate in zona. Romano parla di «abusi di un Comune che si occupa solo di clochard, in un clima di razzismo più assoluto» e annuncia già da subito: «Denunciamo tutto alla Procura della Repubblica». Romano dice che «è stato posizionato lì sulla base di un accordo tra l’ex sindaco e l’attuale comandante dei vigili, ripreso anche da Luigi Pelazza delle Iene». La Polizia Locale ha contestato la mancanza di assicurazione del veicolo: «Hanno contestato la circolazione a un camper fermo da due anni» dice ancora l’avvocato Romano. «Sul verbale scrivono “circolava senza prescritta circolazione fino al 2017”, ma allora tra l’altro era ancora coperto da assicurazione. Il sequestro è del tutto illegittimo».

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per rimuovere alcune bombole del gas: è uno degli elementi di sicurezza pubblica richiamati anche dal sindaco Cassani.

(articolo aggiornato alle ore 13.30 di martedì 26 giugno)