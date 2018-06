Si allontana da casa, arrestata sul treno

Nella serata di ieri i Carabinieri della stazione di Gavirate, nel corso di un servizio di polizia giudiziaria, hanno tratto in arresto in flagranza di reato una 50enne disoccupata del posto, poiché ritenuta responsabile del reato di violazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di dimora, cui era sottoposta.

In particolare i militari l’hanno sorpresa mentre si trovava sul treno per Varese, in violazione della misura di prevenzione cui era sottoposta.

Questa mattina la donna è comparsa di fronte al giudice del tribunale di Varese per la convalida dell’arresto.

Il pubblico ministero aveva chiesto l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari in quanto la donna risulto’ più volte aver contravvenuto all’obbligo di non allontanarsi dal Comune di residenza in orario notturno, ma il giudice ha ritenuto sufficiente la proroga della misura di sorveglianza speciale.