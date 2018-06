Si illumina il parcheggio di via Cesare Battisti

Due nuovi punti luce per aumentare la sicurezza. E’ quanto sta accadendo nel parcheggio di via Cesare Battisti angolo via Moncucco dove sono in corso i lavori per il posizionamento di due nuovi punti luce.

Un intervento atteso da tempo per rendere il piccolo parcheggio più sicuro nelle ore serali ed evitare che possa diventare ritrovo di balordi e malintenzionati. Il parcheggio è sito in una zona centrale e può contenere una trentina di vetture ma fino ad oggi era privo di illuminazione. L’intervento risponderà così all’esigenza di renderlo sicuro anche nelle ore serali.

Quello al parcheggio di via Battisti sarà il primo di una serie di interventi di implementazione e miglioramento dell’illuminazione pubblica che l’Amministrazione Comunale sta valutando, anche a seguito di segnalazioni da parte dei cittadini, per illuminare altri parcheggi, tratti di strada e zone attualmente buie. Sicuri che una migliore illuminazione possa scoraggiare malintenzionati a compiere atti di vandalismo che, purtroppo, accadono soprattutto nelle zone più buie e pertanto meno frequentate e per dare una risposta concreta al miglioramento del senso di sicurezza della cittadinanza.