Si infrange il sogno del Busto 81

Una delusione cocente per il Busto 81, che vede infrangersi a un soffio dal traguardo il sogno Serie D.

Nella gara di ritorno del secondo turno dei playoff nazionali di Eccellenza, l’ultimo per le promozioni, dopo l’1-1 in terra bergamasca, i bustocchi hanno perso 1-0 contro il Villa D’Almè Valbrembana.

In Serie D vanno quindi i bergamaschi, cinici a sfruttare il pareggio dell’andata e l’autorete di Volpini al 10’ della gara di ritorno.

La Serie D potrebbe non essere però una porta chiusa per il Busto 81. L’estate promette scintille e non è detto che per la compagine biancorossa non ci possa essere un ripescaggio.