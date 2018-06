Si presenta di notte a casa dell’ex e picchia la rivale in amore

Lui inizia una storia con un’altra donna e la ex, ferita nell’orgoglio, si presenta a casa dell’uomo alle 4 di notte per affrontare la rivale che ha osato usurparle il compagno.

È finita con due feriti al Pronto Soccorso, il litigio che ha tenuto svegli i residenti di via Carlo Porta prima dell’alba di oggi (giovedì) e con l’intervento dei carabinieri per calmare le acque.

Sia la ex-fidanzata (denunciata per lesioni) che la rivale sono finite in ospedale, con prognosi di 10 e 15 giorni. Per evitare che la lite potesse degenerare sono dovuti intervenire anche alcuni parenti della donna aggredita.