Chi si è “preso” la barca della Canottieri Gavirate?

In queste ore la Canottieri Gavirate non può festeggiare come avrebbe voluto i recenti titoli tricolori ottenuti domenica alla Schiranna, né le convocazioni delle sue atlete in nazionale per la tappa austriaca della Coppa del Mondo. A tenere in apprensione la società del presidente Giorgio Ongania c’è infatti una clamorosa “sparizione”: al termine delle regate valide per il Campionato Italiano sulle vicine acque di Varese, non è stata più trovata una imbarcazione che compone la flotta rossoblu.

Non un armo qualsiasi, tra l’altro, ma il “singolo pesi leggeri” di marca “Filippi” sul quale una delle stelle del club – la giovane Federica Cesarini, 22 anni, già iridata 2017 nel quattro di coppia leggero – ha conquistato alcune delle sue vittorie più belle.

«Sono stato costretto ad andare dai Carabinieri ed ho sporto denuncia, con il rammarico per l’accaduto» ha scritto il presidente Ongania in una lettera indirizzata al portale federale Canottaggio.org nella speranza che chi ha sottratto l’imbarcazione possa redimersi. La barca ha un numero di matricola (F44AB4xJ), ha l’aliante in alluminio (il braccio che sostiene gli alloggiamenti dei remi) ed è sparita insieme ai due remi utilizzati nel corso delle regate. Il club gaviratese si è attivato subito, attraverso telefonate e con l’invio di numerose email alle società partecipanti alle regate della Schiranna, con la speranza che si sia trattato di un errore (la barca non aveva le insegne rossoblu) in buonafede. Ma al momento il “singolo” non è saltato fuori…