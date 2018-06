Si rinnova la rete del gas nel centro storico

Prenderanno il via settimana prossima i lavori per il rifacimento della rete del gas nel centro storico di Vedano Olona. Saranno interessate la centralissima via Matteotti, piazza San Maurizio e un tratto di via Dei Martiri. Fuori dal centro saranno aperti due cantieri, in via Patrioti e in via Volta.

«Nel corso della Commissione Territorio del 9 giugno – spiegano gli amministratori cittradini – tra gli argomenti all’ordine del giorno, è stato presentato il delicato intervento proposto da 2IRetegas per la sostituzione di ampi tratti di tubazione oramai vetusta del gas metano».

Il primo tratto interessato, approfittando della chiusura delle scuole, sarà quello compreso tra via Matteotti e via dei Martiri e vedrà l’inizio dei lavori il 25 giugno prossimo: «Si tratta di interventi urgenti – spiegano in Comune – come emerso in seguito alle verifiche effettuate sullo stato delle tubazioni e come dimostra l’intervento effettuato in emergenza negli scorsi mesi in piazza San Maurizio, quando la rottura della tubazione esistente aveva provocato la fuoriuscita di gas e messo a rischio la sicurezza dell’area. Per evitare che altri incidenti del genere possano accadere è opportuno procedere celermente».

Ci saranno rallentamenti alla circolazione, ma si sta lavorando per limitarli al massimo: «La società di distribuzione, l’Ufficio Tecnico e la Polizia Locale hanno pianificato al meglio le attività per limitare il disagio a esercenti, utenti e residenti nelle zone interessate. Il cantiere, così come ha illustrato l’impresa che realizzerà i lavori, procederà 10 metri per volta permettendo di ridurre al minimo le limitazioni di traffico e viabilità. Sarà sempre e comunque garantito lungo via Matteotti e in Piazza San Maurizio il passaggio ciclopedonale e l’accesso ai mezzi di soccorso, mentre per le auto si individueranno di volta in volta dei parcheggi di prossimità per i residenti».

Proprio in questi giorni partirà una campagna informativa per coinvolgere ed informare quanto più possibile i cittadini sulle fasi di avanzamento del cantiere a partire dal 25 giugno. «Confidiamo nella collaborazione di tutti – conclude la nota del Comune – per avere un paese più sicuro e moderno invitando, soprattutto in questo periodo, a limitare l’utilizzo dell’autoveicolo nel centro storico».