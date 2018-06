Si è spenta Gian Paola Casali Giaquinto

Si è spenta Gian Paola Casali, da molti conosciuta come Paola o Giampy, la moglie di Ferdinando Giaquinto, storico libraio di Varese che gestì per molti anni la Libreria Croci in via Como, e ancora ora lo è avendo trasferito, con successo, la libreria sulle piattaforme on line.

Gian Paola, di Albizzate, per molti anni impegnata nella scuola e nell’insegnamento – la si ricorda insegnante elementare a Jerago con Orago – si è spenta dopo una breve malattia. Abitava a Varese con Ferdinando.

Aveva conosciuto colui che poi diventò suo marito e amore della sua vita alla Lipu. Condividevano infatti l’impegno sociale e l’amore per la natura, che fissavano nelle loro attitudini artistiche: lui come fotografo, lei come artista delle ceramiche.

La cerimonia che darà l’ultimo saluto a Gian Paola è prevista per martedì 12 giugno 2018 alle 14.30 presso la Sala del commiato di via Maspero, a Varese.

La redazione è vicina a Ferdinando in questo momento di lutto.