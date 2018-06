Il sindaco blocca il taglio delle piante per la rotonda sul viale Duca d’Aosta

«Stavano per iniziare il taglio dei tigli in viale duca d’Aosta ma li ho fermati». Il sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli è intervenuto nella serata di ieri, mercoledì, all’altezza dell’incrocio con via Mameli per fermare l’inizio delle operazioni di taglio delle piante interessate dalla rotonda che sorgerà sul viale della Gloria dei bustocchi.

Una squadra di giardinieri, dunque, è stata fermata prima che potesse iniziare con le prime operazioni di messa in sicurezza dell’area, propedeutica al taglio: «Fino a quando non sarà tutto chiaro e definito non ho intenzione di far iniziare i lavori per la rotonda» – ha detto il sindaco, da sempre contrario a tutto il progetto Coop.

Secondo il progetto, infatti, dovranno essere tagliati una ventina di alberi del viale per fare posto alla rotonda che dovrebbe servire a migliorare la viabilità in vista dell’apertura del supermercato in fase di realizzazione tra le vie duca d’Aosta, Mameli e Pisacane.

Non accenna a concludersi, dunque, la vicenda del cantiere Coop tra liti, accordi, cambi di progetto che stanno rendendo la vicenda quantomeno stucchevole. Anche l’incontro pubblico organizzato dai comitati contro la rotonda (qualche decina di persone, ndr). All’incontro erano stati invitati Antonelli, l’ex-sindaco Farioli, l’assessore all’Urbanistica Tovaglieri e il suo predecessore Reguzzoni, si è rivelato una farsa: i quattro “ospiti” hanno declinato l’invito, gli organizzatori hanno diffuso una locandina nella quale risultavano presenti e all’incontro si è poi presentato il sindaco Antonelli a cui è stato negato l’intervento dagli organizzatori.

Il risultato è una certa confusione da qualsiasi punto si guardi la vicenda. L’edificio della Coop non è stato ancora completato dopo quasi due anni e mezzo, il piano di recupero del calzaturificio con la rimozione dell’eternit non è ancora entrato nella fase operativa, la rotatoria non è stata mai sostituita da un sistema più efficace per la viabilità.