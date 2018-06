Il Sindaco “diventa” Elvis e canta ad un matrimonio

Elvis è vivo e abita a Comerio. Anzi, è proprio il sindaco di Comerio e giovedì scorso ha cantato durante un matrimonio in comune. O forse no.

Perchè in realtà l’Elvis di Comerio è il primo cittadino, Silvio Aimetti, che per rendere più speciale il momento del sì di una coppia si è cimentato nell’esecuzione della celebre canzone “Can’t help falling in love”.

Cos’è successo lo spiega lui stesso su Facebook, dove ha pubblicato il video: